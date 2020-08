Ins Abseits

Vier Monate vor der geplanten Parlamentswahl in Venezuela macht ein Teil der rechten Opposition wahr, was er sowieso schon angekündigt hatte. Wie aus einer am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, wollen 27 Parteien und Organisationen die Abstimmung am 6. Dezember boykottieren. Zur Begründung heißt es in der Erklärung, Präsident Nicolás Maduro werde keinen freien und fairen Wahlkampf zulassen, weshalb man sich »einstimmig« dazu entschlossen habe, »nicht am Wahlbetrug teilzunehmen, den das Regime von Maduro organisiert«.

Der vorhersehbare Schritt bedeutet für die radikalsten Teile der Opposition einen Verlust nicht nur lukrativer Mandate, sondern auch des letzten verbliebenen Rests von demokratischer Legitimation. Die Nationalversammlung war seit der Wahl 2015 die einzige Institution in Venezuela, in der die Rechte über eine Mehrheit verfügte. Auch der selbsternannte »Übergangspräsident« Juan Guaidó zieht die vermeintliche Legitimität ...