Chaotisches Bild

Es hat nicht allzu lange gedauert, bis die neue Regierung in Dublin ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Erst am 27. Juni wurde Micheál Martin von der konservativen Partei Fianna Fáil zum Premierminister gewählt. Nach nur etwa einem Monat hat seine Koalition mit der konservativen Fine Gael und den Grünen eine Gehaltserhöhung beschlossen, meldete der Belfast Telegraph vergangenen Dienstag.

Demnach verdient der Premierminister selbst jährlich 1.500 Euro mehr als sein Vorgänger Leo Varadkar. Die Minister im Kabinett werden 600 Euro mehr erhalten. Am meisten legen die Staatssekretäre zu: Sie bekommen 16.000 Euro mehr im Jahr, werden aber zehn Prozent davon abgeben, so dass 10.500 Euro übrig bleiben. Begründet wurden diese Maßnahmen mit der »Anpassung« an die Inflation.

Mitten in der Coronapandemie, die wie überall auf der Welt auch in Irland zu einer der schwersten wirtschaftlichen Kr...