BAföG auf Allzeittief

Neben dem Studium noch arbeiten müssen – das ist für immer mehr Studierende in Deutschland Realität. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der BAföG-Empfänger um 47.000 Personen gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Das Deutsche Studentenwerk (DSW) und die Bildungsgewerkschaft GEW forderten von der Bundesregierung eine Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes.

Im letzten Jahr haben 191.000Schüler und 489.000 Studenten BAföG-Leistungen erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der geförderten Schüler um fast neun Prozent, die Zahl der geförderten Studenten verringerte sich um mehr als fünf Prozent. »Die Ausbildungsförderung ist weiter im Sinkflug«, kommentierte am Montag Andreas Keller die Entwicklung. Keller ist stellvertretender Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW. Im Jahr 2013 war die staatliche Förderung noch an 666.000 Studenten und 293.000 Schüler ausgezahlt worden; seitdem ist deren Zahl kontinuierlich...