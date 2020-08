Debatte nach Neonaziangriff in Erfurt

Sogar die New York Times berichtete am Sonnabend über die rassistische Attacke auf drei junge Männer aus Guinea in Erfurt. In der Nacht zuvor hatten Neonazis die Afrikaner im Ortsteil Herrenberg im Süden der Stadt angegriffen und einen von ihnen schwer verletzt. Die Polizei ordnet die Attacke inzwischen der faschistischen Kleinstpartei »Der III. Weg« zu, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Montag berichtete. Die zehn bis zwölf rechten Schläger, die auf die drei Männer eingeprügelt hatten, hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs vor einem Szenetreff aufgehalten, der der Kleinstpartei gehört. Sie seien der Polizei zudem größtenteils bereits bekannt. Weitere Details wollte ein Polizeisprecher nicht nennen.

In der Nacht zum Sonnabend, gegen drei Uhr, wurden die drei Männer nach Angaben der Polizei von der Gruppe »sofort verbal und danach tätlich angegriffen«, als sie an dem Treff vorbeigingen. Zwei der drei trugen Verletzungen davon und mussten ins Kranken...