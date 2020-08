Wirtschaftlicher Druck

Russland hat sich inzwischen offenbar von der Überraschung über die Festnahme von 33 russischen Staatsbürgern am 29. Juli als angebliche Unruhestifter in Belarus erholt. Durch mehrere kleinere Äußerungen heizt Moskau den Streit mit dem Nachbarland seit dem Wochenende an. Nicht nur, dass der russische Botschafter in Minsk, Dmitri Mesenzew, nunmehr die »unverzügliche Freilassung« der mutmaßlichen Söldner fordert und damit eine Kompetenz beansprucht, für die formal allenfalls ein Minsker Gericht zuständig sein kann. Auch ein russischer Konsularbeamter, der in der Nacht von Freitag zu Sonnabend die Inhaftierten besucht hatte, nannte im Anschluss die gegen sie vorgebrachten Beschuldigungen »ausgedacht und an den Haaren herbeigezogen«.

Parallel zu diesen diplomatischen Unfreundlichkeiten setzte Russland wirtschaftliche Maßnahmen gegen das westliche Nachbarland ein. Angeblich im Zeichen der Coronavirusprophy­laxe wurden an der normalerweise frei passierbaren Gre...