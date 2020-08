»Ihre Präsenz bedeutet, die Lage zu destabilisieren«

Sie gehören zu denen, die sich freudig von den aus Deutschland abberufenen 12.000 Soldaten der US-Armee verabschieden. Betroffen vom US-Truppenabzug sind allerdings Standorte in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, nicht das hessische US-Hauptquartier in Wiesbaden. Bedauern Sie das?

Ja, aber zunächst begrüßen wir den Teilabzug der US-Truppen insgesamt, weil deren Präsenz heute nicht mehr mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes und der hessischen Verfassung vereinbar sowie 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges überfällig ist. Das reicht jedoch nicht. Das US-Hauptquartier in Wiesbaden muss ebenso geschlossen werden, weil an den Händen dort stationierter Militäreinheiten das in völkerrechtswidrigen Kriegen im Irak vergossene Blut klebt. Sie waren an den Folterungen in Abu Ghraib nahe Bagdad während der Besetzung des Iraks durch die Vereinigten Staaten beteiligt. Heute nehmen sie teil an den provokanten Truppenbewegungen in Richtung von Russland...