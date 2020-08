Recht auf Revolution

Als ich ein junger Mann war, fast noch ein Kind, waren Friseurläden für mich faszinierende Orte. Dort trafen sich Männer in einer Atmosphäre entspannter Vertrautheit und debattierten Themen, über die sie anderswo nicht redeten. So hörte ich Geschichten über längst vergangene afrikanische Reiche der Antike und über mir unbekannte Pfade schwarzer Geschichte. Dabei fiel öfter der Name von Joel Augustus Rogers (1880–1966).

Der aus Jamaika stammende Autor, Journalist und brillante autodidaktische Historiker war 1906 in die USA emigriert und hatte in Chicago und im schwarzen Harlem in New York City gelebt. Als einer der ersten im 20. Jahrhundert hatte er Wesentliches zur Erforschung der Geschichte Afrikas und der afrikanischen Diaspora beigetragen. Von besonderer Bedeutung war seine Kritik an der Konstruktion des Begriffs der »Rasse« und der davon abgeleiteten vorherrschenden Ideen eines »wissenschaftlichen« Rassismus. Jahre später habe ich auf der Suche nach...