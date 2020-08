Kaffee, Kuchen und Schikane

Es sei mal dahingestellt, ob die Kaffee- und Kuchenkreationen aus dem Hause Starbucks, dem milliardenschweren und global agierenden US-Unternehmen aus Seattle, jedermanns Geschmack treffen, Starbucks’ perfide Geschäftspraxis im Umgang mit Beschäftigten hingegen lässt sich kaum bestreiten.

Seitdem der spanische Franchisenehmer »Amrest«, der fast alle Starbucks-Cafés in Deutschland betreibt, mit an Bord ist, werden engagierte Gewerkschafter immer häufiger von der Geschäftsführung schikaniert. Union Busting nennt sich das, eine Methode also, mit der gewerkschaftliche Organisierung oder Betriebsratsgründungen verhindert werden sollen. Viele halten dem permanenten Druck nicht stand, brennen aus, werden aus dem Unternehmen gemobbt.

Diese gewerkschaftsfeindliche Politik in den Betrieben des Kaffeehausschwergewichts indes bleibt nicht unwidersprochen: Am vergangenen Freitag kamen rund 50 Menschen am Pariser Platz in Berlin unter dem Motto »Betriebsratszerschlagun...