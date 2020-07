Kranke Kinder in Not

Wald, Feld, Heide, ab und zu ein Dorf: Der Altmarkkreis Salzwedel ist die am dünnsten besiedelte Region in Sachsen-Anhalt. Im Schnitt teilen sich 36 Einwohner einen Quadratkilometer. Die Mittelzentren mit je gut 20.000 Einwohnern, Salzwedel im Norden und Gardelegen im Süden, trennen 45 Kilometer. Ab und zu verkehrt ein Bus zwischen den Kleinstädten, der eine gute Stunde braucht. Nicht nur der Nahverkehr lässt zu wünschen übrig. Auf der Kippe steht die Kinderstation im Krankenhaus Gardelegen – eine Katastrophe für betroffene Eltern und Kinder.

Im Mai hatte die Betreibergesellschaft »Salus Altmark Holding« den Beschäftigten ihre Pläne offeriert, die stationäre Kinderversorgung in Salzwedel zu konzentrieren. In Gardelegen wolle man die Ambulanz stärken. Schuld seien wirtschaftliche Faktoren. Dabei hatten das Land Sachsen-Anhalt und der Bund erst vor zwei Jahren 5,3 Millionen Euro locker gemacht, um den alten Flachbau zu ersetzen, in dem die Station untergebr...