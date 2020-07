Undogmatische Lösungen

Geschlechtergerechte Sprache ist ein Reizthema – das hat nicht erst die Twitter-Blamage des Berliner AfD-Verkehrspolitikers Gunnar Lindemann gezeigt, der kürzlich das Wort »Fahrspurende« für einen missglückten Versuch des »Genderns« von Fahrspuren hielt.

Auf den ersten Blick fällt der Totalverzicht auf das generische Maskulinum aber schwer, wenn die Alternativen den Lesefluss nicht stören sollen. Und wenn zum Beispiel durch einen Genderstern in »Christliche Fundamentalist*innen« suggeriert wird, Trans- und Intersexuelle würden in dieser Gruppe eine größere Rolle spielen als etwa Muslime in der AfD, wirkt das unfreiwillig komisch.

Mit der strikten Verwendung von Genderstern oder Gender-Gap auch für noch so männerlastige und männerdominierte Gruppen kann sich deshalb auch ein Teil der feministischen Autorinnen kaum anfreunden. Nicht nur, wenn sie für Printmedien arbeiten und Platz sparen müssen, sondern auch, weil die journalistische Beschreibung von Milieu...