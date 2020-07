Tödlicher Kreislauf

In diesen Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag der Band »Was Covid-19 mit der ökologischen Krise, dem Raubbau an der Natur und dem Agrobusiness zu tun hat« des US-amerikanischen Evolutionsbiologen und Epidemiologen Rob Wallace. Wir veröffentlichen daraus redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung des Verlags das erste Kapitel »Covid-19 und die Kreisläufe des Kapitals«. Als Koautoren wirkten an diesem Kapitel mit: Alex Liebman, Luis Fernando ­Chaves und Rodrick Wallace. Die Anmerkungen stammen vom Übersetzer Matthias Martin Becker. (jW)

Überall auf der Welt haben Länder es versäumt, sich auf die Epidemie vorzubereiten und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sie haben nicht erst im Dezember 2019 versagt, als Covid-19 von Wuhan übergriff. Das Versagen begann in den USA auch nicht erst, als Donald Trump das Team im Nationalen Sicherheitsrat entließ, das für Pandemievorbereitungen zuständig war, und 700 Stellen in den Centers for Disease Control (CDC...