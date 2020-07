Die Welt als Kloake

Als die USA zur Weltmacht aufstiegen, verfilmten sie wieder und wieder die klassische Blütezeit Roms, in der sie ihre eigene Epoche und Stellung gespiegelt sahen. Jahrzehnte später erspürten sie den Niedergang: Ein Jahr vor 9/11 kam der Monumentalfilm »Gladiator« in die Kinos, der zur Zeit von Mark Aurels Sohn, des Kaisers Commodus spielt, um den politischen und sittlichen Verfall nach dem Tod des »Philosophen auf dem Thron« deutlich zu machen. Tatsächlich begann mit Commodus ein Jahrhundert der Dekadenz. Ein einzelner, eben der »Gladiator«, so die unterschwellige Filmbotschaft, konnte sauber bleiben. Der Zerfall der Ordnung aber war unaufhaltsam.

Wie müsste eine im Damals das Heute oder gar Morgen abbildende Verfilmung eines antiken Stoffes jetzt aussehen? Eine schaurig-schöne, anarchisch-androgyne und gendermäßig korrekte Möglichkeit würde die kurze Regentschaft des Heliogabal (218–222) bieten. Mutmaßlich ein Sohn des berüchtigten Kaisers Caracalla, der...