Produktionsleistung für die Halde

Ein Drittel weniger Pkw wurden im ersten Halbjahr 2020 in Deutschland zugelassen, bei Opel-Fahrzeugen weniger als 50 Prozent. Die Produktion sank branchenweit um 40 Prozent. Das ist der stärkste Einbruch seit 70 Jahren – liegt aber in gewisser Weise im Trend: In den Jahren 2018 und 2019 sank die Inlandsproduktion schon jeweils um fast zehn Prozent. Der Absatz wird fast ausschließlich von der Volksrepublik China getragen – in allen anderen Märkten geht es teils steil bergab. In vielen Ländern, so z. B. in Brasilien, gibt es Massenentlassungen und Betriebsschließungen im Automobilsektor.

Was ist zu tun in einer solchen Situation? Regierung und Industrie setzen auf Kooperationen wie die von Volkswagen und Ford, auf Fusionen wie die von PSA und Fiat (FCA). Dabei geht es um die Konzentration von Kapital bzw. um Kürzungen, es geht um Synergien in der Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen sowie um die Beseitigung von Überkapazitäten. Der Streit um Industries...