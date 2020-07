Zum Inhalt dieser Ausgabe | Junge Stimme des Südens Vor 15 Jahren wurde der multinationale TV-Sender Telesur gegründet Volker Hermsdorf Telesur gibt es jetzt seit 15 Jahren. Den Jahrestag der Gründung des lateinamerikanischen Fernsehsenders feierten am vergangenen Freitag all jene, deren Stimme von dominierenden Medienkonzernen wie der Grupo Globo (Brasilien) und der Grupo Clarín (Argentinien), dem US-Nachrichtengiganten CNN, der britischen BBC oder dem Auslandssender Deutsche Welle unterdrückt, ignoriert oder verfälscht wird. Aus Brasilien gratulierte die Landlosenbewegung MST, aus Argentinien die »Mütter der Plaza de Mayo«, aus Kolumbien die ehemalige Senatorin Piedad Córdoba und aus Kuba der Aufklärer Gerardo Hernández, dessen Einsatz zur Verhinderung von Terroranschlägen und eine langjährige US-Haft von den großen Medien totgeschwiegen werden sollten. »Telesur verschafft uns auch eine Atempause vom Gesöff des als ›frei‹ bezeichneten kommerziellen Fernsehens, das täglich dem Establishment und der neoliberalen Ideologie dient und Millionen Zuschauer in aller Welt benebelt«, schrieb der ...

Artikel-Länge: 3017 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen