Die Schiene in Zeiten der Corona

Die Deutsche Bahn AG bot mir unlängst ein kostengünstiges Upgrade in die erste Klasse an. Für 9,90 Euro sei dann alles viel besser: mehr Ruhe, mehr Service, mehr Ledersitze, Zeit und Muße zum Lesen und Onanieren. Im Regionalexpress von Regensburg nach Nürnberg saß ich alleine in breiteren Sitzen, irgendwann, eine halbe Stunde vor Fahrtende setzte sich ein weiterer Mann ins Abteil. Zwei Minuten vor Ankunft jagte der Schaffner den armen Sünder, der wiederum noch schlechter deutsch sprach als der garstige Kontrolleursgehilfe, mit den Worten »Sie haben hier nichts verloren!« noch rechtzeitig vor Zieleinfahrt in den Stehbereich der unteren Bezahlkategorie.

Im ICE von München nach Berlin dröhnte der Elektromotor des Schnellzugs, ich wartete auf Bedienung, war allerdings, nach einer Stunde verstrichener Fahrzeit, lediglich erneut kontrolliert worden. Nicht nur das Upgrade wollte man diesmal von mir sehen, auch noch die Originalfahrkarte. Nach zwei Stunden bekam ...