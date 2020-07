»Das interessierte wochenlang niemanden«

Als Folge der Ausschreitungen am Opernplatz in Frankfurt am Main zeigte die Polizei vergangenes Wochenende Präsenz in der gesamten Innenstadt. Sie kritisieren, dass diese Gelegenheit genutzt wurde, um rassistische Kontrollen durchzuführen. Warum?

Ich und andere haben das am Wochenende in der Stadt beobachtet. An der Konstablerwache, der Hauptwache, im Bahnhofsviertel, überall kontrollierte die Polizei abends von ihr als migrantisch stigmatisierte Jugendliche – bereits ab 21 Uhr. Mit der Sperrung des Opernplatzes ab ein Uhr nachts hatte das nichts zu tun, es ging um »Racial Profiling« in der gesamten Innenstadt. Aus unserer Sicht ist das brandgefährlich. Zumal es sich um eine Polizei handelt, in deren Reihen es bekanntermaßen rechte Netzwerke gibt. Die Polizei teilte am Sonntag mit, 2.000 Personen seien kontrolliert worden. Alle paar Meter mussten sich Jugendliche mit dem Gesicht zur Wand stellen, Arme und Beine spreizen, »den Adler machen«.

Haben sich pol...