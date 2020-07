Streit um Ex-V-Mann »Murat Cem«

Der Mann, dessen Warnungen vor dem mutmaßlichen Berliner Lkw-Attentäter ignoriert wurden, könnte nach Berichten von WDR und Süddeutscher Zeitung wohl höchstens unter strengen Auflagen im Untersuchungsausschuss des Bundestags aussagen. Das nordrhein-westfälische Innenministerium teilte Mitgliedern des Ausschusses demnach kürzlich mit, dass der frühere Informant des Düsseldorfer Landeskriminalamts (LKA) nicht ohne weiteres vor dem Ausschuss auftreten könne, weil jeder Hinweis auf dessen Identität oder Aufenthaltsort seinen Tod bedeuten könne.

Das Ministerium erklärte dazu am Mittwoch auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur: »Mit der Aufklärung der Abläufe und Hintergründe des terroristischen Anschlags am Berliner Breitscheidplatz befassen sich derzeit drei Parlamentarische Untersuchungsausschüsse in den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie auf Bundesebene. Deshalb und aus Respekt vor dem Parlament äußert sich das nordrhein-westfälische Innenminist...