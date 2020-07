Unauflösbarer Widerspruch

Die Sommerausgabe des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) ist erschienen. Sie beschäftigt sich mit einem Sommer, der genau 20 Jahre zurückliegt: Schwerpunkt der AIB-Ausgabe 127 ist der sogenannte »Antifasommer« im Jahr 2000, der auch als »Aufstand der Anständigen« bekannt wurde und unter anderem zur Entstehung vieler staatlich finanzierter Initiativen »gegen rechts« geführt hat.

Vorangegangen waren in kurzer Abfolge der rassistische Mord an Alberto Adriano im Dessauer Stadtpark durch junge Neonazis, der Anschlag auf die Synagoge in Erfurt und das bis heute nicht aufgeklärte Bombenattentat auf eine Gruppe jüdischer Menschen aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion am S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn (siehe jW vom 27.7.2020). Dies führte dazu, dass sich die damalige »rot-grüne« Regierung unter Gerhard Schröder gezwungen sah, nicht nur verbale Kraftm...