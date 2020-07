Kompositionen des Widerstands

Mikis Theodorakis, verehrt und geliebt von Menschen auf der ganzen Welt, wird am heutigen 29. Juli 95 Jahre alt. Er ist eine Jahrhundertpersönlichkeit, die ihre künstlerische und politische Überzeugung bis heute bewahrt hat – als Komponist, Dirigent, Sänger, Dichter, ehemaliger Staatsminister und Widerstandskämpfer. Seine künstlerische Meisterschaft ist von seinem konkreten politischen Handeln in der jeweiligen historischen Situation nicht zu trennen. Aus seinen Kompositionen strahlen seine Überzeugungen und Kenntnisse auf uns zurück, bewegen und ergreifen uns. Theodorakis bildet mit seiner unbeugsamen Haltung Orientierung in den Stürmen der Geschichte und ist ein Kompass für politisch Schiffbrüchige.

Wo gibt es einen Komponisten der bereits durch zwei erklingende Akkorde erkannt wird? Dies gelingt Theodorakis mit seiner »Alexis Zorbas«-Musik. Mit dem Tanz des Zorbas greift er auf den Schatz griechischer Volksmusik zurück. Wie Antäus bleibt er der Erde un...