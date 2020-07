Der Traum vom Künstlerkollektiv

Vor fünf Wochen teilte das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin mit, das für die Galerie des Palastes der Republik geschaffene Gemälde »Krieg und Frieden« dauerhaft zu zeigen. Als Maler des Bildes, für das als Entstehungsjahr 1975 angegeben wird, werden René Graetz und Arno Mohr genannt. Ein Kollektivbild? Sehr ungewöhnlich, besonders, da Graetz schon im September 1974 verstorben war.

Tatsächlich ist das Bild kein Gemeinschaftswerk. Arno Mohr hatte es nach dem unerwarteten Tod seines 66jährigen Künstlerfreundes übernommen, das zehn Quadratmeter große Gemälde nach dessen Entwürfen zu vollenden – soweit wir wissen, ist jeder Pinselstrich von Mohr. Was für eine Aufgabe, für die sich in der Kunstgeschichte kaum ein Präzedenzfall finden lässt! Mohr entschied sich dagegen, den Duktus seines Freundes zu imitieren, vielmehr differenziert er die großen klaren Flächen durch feine Farbabstufungen in dichten, schraffurartigen Pinselstrichen, die dem Bild die A...