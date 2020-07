Kleiner Fisch im Netz

Es sei »nicht der ganz große Fisch ins Netz gegangen«, konstatierte Hermann Schaus am frühen Montag abend. Für den innenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Hessischen Landtag handelt es sich bei dem ehemaligen bayerischen Polizisten und seiner Ehefrau, die in der »NSU 2.0«-Affäre Drohmails verschickt haben sollen, »offenbar um Trittbrettfahrer«. Es bleibe weiterhin unklar, wer für die Abfrage von Personendaten von Polizeicomputern in Wiesbaden und Frankfurt am Main verantwortlich sei und »wer hinter dem mutmaßlichen Netzwerk in der hessischen Polizei steckt«.

Das Ehepaar war am Freitag in Landshut festgenommen und am selben Tag wieder entlassen worden, weil keine Gründe für einen Haftbefehl vorlagen. Die beiden werden verdächtigt, mehrere Schreiben mit beleidigenden, volksverhetzenden und drohenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und verschiedene andere Adressaten verschickt zu haben, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Es h...