Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Sein Weg ist geprägt von der Suche nach Frieden« Über Simón Trinidads Haftbedingungen und Probleme des Friedensdialogs in Kolumbien. Ein Gespräch mit Mark Burton Julieta Daza Wie lautet Ihre die Bilanz des Friedensdialogs zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-EP? Vor dem Friedensabkommen saßen über 4.000 politische Gefangene der FARC-EP im Knast. Das Abkommen hat es möglich gemacht, dass die wegen politischer Straftaten Verurteilten auf Bewährung aus der Haft entlassen und in die sogenannte Sonderjustiz für den Frieden aufgenommen werden können. Bei dieser Sonderjustiz liegt der Schwerpunkt nicht auf der Strafe, sondern auf dem Beitrag zur Aufarbeitung der Kriegsgeschehnisse, der geleistet werden kann, damit sich das nicht wiederholt. Es ist aber besorgniserregend, dass es fast vier Jahre nach Abschluss des Friedensabkommens immer noch politische Häftlinge gibt, obwohl sie die Voraussetzungen erfüllen, um freigelassen zu werden. Zwischen 100 und 400 sind noch inhaftiert. Das zeigt die Nachlässigkeit und sogar die Feindseligkeit von Teilen der kolumbianischen Regierung gegen das Abkommen. Die politischen Gefangene...

