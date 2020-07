Oh! Ah! So soll es sein!

Es war ausverkauft, wie früher, aber alles war anders als sonst: Das Stuttgarter Ballett gönnte sich und seinem Publikum am Samstag einen fulminanten Neubeginn im Zeichen der Coronaschutzregeln. Seit der Schließung des Opernhauses im März wegen der Infektionsgefahr stand alles still. Jetzt gab es bis Sonntag abend gleich drei hochkarätige Vorstellungen, inklusive Nachmittagsvorstellung am Sonntag. Getanzt und musiziert, aber auch zugesehen wurde mit räumlichem Abstand. Siehe da: Das funktioniert. »Response I« (Antwort I) heißt das mehrteilige Programm passenderweise selbstbewusst, und zum Stuttgarter Saisonstart im Oktober wird es wieder aufgenommen.

Die sieben Stücke bestehen aus Uraufführungen und modernen Klassikern. Das erste Highlight: »Der sterbende Schwan« von Michel Fokine, 1907 für Anna Pawlowa kreiert. Bei der Premiere am Samstag tanzte die elegant-geschmeidige Primaballerina Anna Osadcenko im weißen Tutu, während am Sonntag abend ihre Kollegin ...