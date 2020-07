Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wohin mit all dem Geld? Goldpreis erreicht historisches Hoch Lucas Zeise Der Goldpreis hat am Montag im frühen Handel mit 1.944,71 Dollar je Unze einen neuen historischen Höchstpreis erreicht. Ein Krisenzeichen, sicher. Aber was für eine Krise? Der alte Höchstpreis liegt schon einige Jahre zurück – 2011. Es war der erste Höhepunkt der Euro-Krise. Damals ängstigten sich die Investoren und ihre Geldverwalter, dass es zu einer Staatspleite und/oder einem Schuldenschnitt mindestens in Griechenland, möglicherweise sogar bei anderen bedeutenden kapitalistischen Staaten kommen könnte. Es blieb aber bei zwei kleinen Versuchen – einem diktierten für Griechenland und einem für Zypern. Aber die großen Geldanleger und Banken blieben komplett verschont. Der Goldpreis gab bis Ende 2015 wieder nach – und fiel auf 1.100 Dollar/Unze. Als einige Jahre zuvor die internationale Finanzkrise 2008 nach der Pleite von Lehman Brothers ihren Höhepunkt erreicht hatte...

