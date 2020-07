Alleine gelassen

Im Jahr 1992 hat sich Brasilien gemeinsam mit insgesamt 167 anderen Vertragsstaaten im Rahmen der Biodiversitätskonvention (CBD) dazu verpflichtet, traditionelles Wissen anzuerkennen, zu fördern und zu schützen. Doch genau dem kommt die Regierung inmitten der Covid-19-Krise nicht nach. Die indigenen Völker des Landes sind dem Virus, der vor allem die Stammesältesten und damit die Träger des traditionellen Wissens dahinrafft, seit Beginn der Pandemie nahezu schutzlos ausgeliefert.

So starb am 1. Juni mit 71 Jahren Häuptling Vicente Saw vom Volk der Mundukuru im Indianerreservat Sai-Cinza in Pará an Covid-19. Tags darauf erlag der 59jährige Amâncio Ikon, Anführer der Mundukuru im Reservat Praia do Mangue, der Krankheit. »Der Tod unserer Häuptlinge ist ein unwiederbringlicher Verlust für uns«, beklagten die Munduruku in einem offenen Brief an die brasilianische Bevölkerung. »Es ist, als würden wir eine uns alle unterrichtende Bibliothek verlieren«. Wenige Ta...