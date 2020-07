»Weiße Menschen profitieren seit Jahrhunderten«

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, macht sich für ein sogenanntes Kompetenzzentrum gegen Rassismus stark. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß?

Dass Rassismus wieder mit Integration und Migration in einen Zusammenhang gestellt wird, ist sehr problematisch. Das sollte man trennen. Die Integrationsbeauftragte spricht von einem Hilfetelefon und von Wissenschaftlern, die über Rassismus forschen. Hilfetelefone und das Kompetenzzentrum dürfen aber nicht miteinander verknüpft werden. Auch muss noch geklärt werden, welcher Rassismusbegriff und welche Kompetenzen dem Vorhaben zugrunde liegen.

Das Ganze ist auf Bundesebene entschieden worden – mit gutem Willen. Aber wieder werden diejenigen, die seit langem Antirassismusarbeit machen, nicht gehört bzw. in die Diskussion nicht eingebunden. Doch gerade von Rassismus Betroffene wie Schwarze Menschen und People of Color müssen in solche Projekte einbezogen sein. Ihnen muss mehr zugehört u...