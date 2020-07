Markt

Lieferdienste: Nicht immer total praktisch

Lieferdienste – auch sie Profiteure der Krise, die dieses Jahr beherrscht. Aber hiermit sind nicht nur Lieferando und andere Fernsehessen-Bringdienste gemeint, sondern vor allem die Services von Rewe etc. Also von Supermärkten, die liefern. Und da ist, beginnend bei den Arbeitsbedingungen der prekären Kräfte, manches nicht so gut.

NDR, 20.15 Uhr

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Dass ein guter Film zur Primetime bei den Öffentlichen-Rechtlichen läuft, ist ja leider eine Ausnahme. Hier sehen wir die v...