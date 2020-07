Gegen Prosa

In Ferrara wird die Lage paradox. Kurz vor meiner Abreise hierher zu meinem Herbststipendium 2017 habe ich für meinen vor einigen Wochen erschienenen Debütroman einen Literaturpreis zugesprochen bekommen. Nicht schlecht, oder? Nun sitze ich in einer geschmackvoll eingerichteten Wohnung im Sehnsuchtsland aller deutschen Autoren, Italien, und hadere mit der Prosa. Ja, während ich über die Piazza nebenan spaziere, den schönen luftigen Platz mit der weißen Säule in der Mitte, darauf eine Statue des Dichters Ariost, gehen mir unschickliche Gedanken über unsere Literatur durch den Kopf. Die allermeiste Prosa langweilt mich, denke ich auf meinem täglichen Fußweg über die alte Stadtmauer hinweg zum Stadtpark, meinem Zufluchtsort im Grünen hier, auf einmal.

Vielleicht ist es diese wunderschöne Renaissancestadt Ferrara, wie ein funkelndes Kleinod zwischen Venedig und Bologna gelegen, die solche unschicklichen Gedanken an massenhaft schlechte Prosa befördert, dieser...