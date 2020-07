Moderne Sklavenhalter

Zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde der »Demokrat« (Woodrow) Wilson (1856–1924, US-Präsident 1913–1921, jW) gewählt. Er erhielt über sechs Millionen Stimmen, (Theodore) Roosevelt (1858–1919, für die »Republikanische Partei« US-Präsident 1901–1909, 1912 erneut Kandidat, diesmal der gerade gegründeten »Nationalen Progressiven Partei«, jW) über vier Millionen, (William Howard) Taft (1857–1930, US-Präsident 1909–1913 von der »Republikanischen Partei«, jW) über drei Millionen Stimmen. Der Sozialist Eugene Debs (1855–1926) erhielt 800.000 Stimmen.

Die internationale Bedeutung der Wahlen in Amerika besteht nicht so sehr in der starken Zunahme der sozialistischen Stimmen; die Bedeutung der amerikanischen Wahlen besteht in der tiefen Krise der bürgerlichen Parteien, in der erstaunlichen Klarheit, mit der ihre Zersetzung zutage trat. Schließlich liegt die Bedeutung der Wahlen in dem ungewöhnlich klaren und deutlichen Hervortreten des bürge...