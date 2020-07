Luftfahrtindustrie im Sinkflug

Wirtschaftskrise und Coronamaßnahmen haben die Luftfahrt schwer getroffen. Am Donnerstag tagten die EU-Verkehrsminister gemeinsam mit Branchenvertretern, um den Flugverkehr wieder anzukurbeln. Dass es eine schnelle Erholung gibt, damit rechnet niemand: Tausende Arbeitsplätze sollen deshalb wegfallen.

Geeinigt hat man sich auf einige Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit in Flugzeugen und an Flughäfen: Das Tragen einer Gesichtsmaske soll ab dem sechsten Lebensjahr zur Pflicht werden; an den Flughäfen sollen Mindestabstände bei der Sicherheitskontrolle und beim »Check-in« eingehalten werden; in Flugzeugen soll es mehr Frischluft geben. Damit aber den Fluglinien nicht so viele Kapazitäten und damit Einnahmen verlorengehen, soll künftig kein Platz mehr zwischen den Passagieren frei bleiben müssen. Verbindlich sind die Beschlüsse allerdings nicht.

Ob nun künftig mehr Reisende mit dem Flugzeug unterwegs sein werden, muss abgewartet werden. Branchenvertreter gehen...