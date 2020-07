Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Juli 2020, Nr. 172

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wirtschaftsprobleme angegangen Kubas Präsident kündigt Maßnahmenpaket an. Engpässe wegen US-Blockade und Coronakrise Volker Hermsdorf Die Geschichte Kubas ist die der erfolgreichen Bewältigung von Schwierigkeiten, kommentierte die Zeitung Juventud Rebelde am Dienstag das fünf Tage zuvor vom Ministerrat beschlossene Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der Wirtschaft. In der vom Fernsehen übertragenen Ankündigung hatte Präsident Miguel Díaz-Canel zunächst eingeräumt, dass große Versorgungsengpässe bei Nahrungsmitteln, Verbrauchsmaterialien und Rohstoffen existieren. Hauptsächliche Ursache für den Mangel sei die von den USA auch während der Coronapandemie ständig verschärfte Blockade, die Im- und Exporte erschwere, die Aufnahme von Krediten behindere und verhindere, dass eine ausreichende Menge Kraftstoff das Land erreiche. Nachdem Washington bereits durch die Ausweitung des Reiseverbots für US-Bürger, die Einstellung von Kreuzfahrten und eine starke Reduzierung von Flugverbindungen einen Rückgang der Deviseneinnahmen im kubanischen Tourismus herbeigeführt hatte, gab die Coronakrise der Branche...

Artikel-Länge: 3836 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen