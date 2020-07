»Auch lokale Polizei trägt keine Samthandschuhe«

Was sagen Sie als langjähriger Bürgerrechtler zu dem, was US-Präsident Donald Trump jetzt in Chicago vorhat?

Jitu Brown: Als sich in Chicago die Covid-19-Erkrankungen explosionsartig ausbreiteten, waren 70 Prozent der Todesopfer Schwarze, obwohl wir nur 30 Prozent der Bevölkerung stellen. In Orten wie Newark, New Jersey, mussten sich Schwarze an Kontrollpunkten ausweisen, wenn sie in andere Stadtviertel gehen wollten. Als nach der Ermordung von George Floyd im ganzen Land Aufstände ausbrachen, herrschte in meiner Nachbarschaft das Kriegsrecht. Und das ist bis heute so.

Unabhängig von der jeweiligen Krise oder Eskalation der Situation ist die Verletzung unserer Rechte ein Dauerzustand. Wenn Donald Trump Bundesagenten nach Chicago schicken will, bereitet uns das natürlich Sorge, aber wir sollten nicht so tun, als seien unsere Rechte nicht bereits missachtet worden. Als junger Organisator habe ich erlebt, wie die Polizei von Chicago zwei Busladungen voller j...