Erfolgreiche Geizhälse

Endlose Tagungen, spektakuläre Einigungen in den frühen Morgenstunden sowie entnervte und ausrastende Staatschefs sind in der EU nichts Neues. Schon Finanz-, Euro-, Migrations- und Klimakrise haben in den vergangenen Jahren offenbart, wie weit die in Brüssel versammelten nationalen Interessen auseinanderliegen und wie schwer es fällt, überhaupt noch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Der viertägige Verhandlungsmarathon zum geplanten Wiederaufbaufonds war dennoch rekordverdächtig. Am Ende steht ein Kompromiss, über den sich vor allem die Freunde strikter Haushaltsdisziplin freuen dürfen.

So bezeichnete etwa die finnische Staatschefin Sanna Marin, den Deal am Dienstag morgen als »Beweis der Stärke der EU«. Finnland hatte sich im Verlauf der Verhandlungen den »sparsamen vier« angeschlossen, die sich zusammentaten, um die Hilfsgelder für die besonders hart von der Coronapandemie betroffenen Mitgliedstaaten möglichst gering zu halten und die Gelegenheit zu nu...