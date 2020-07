Erzreaktionär und antikommunistisch

Die Auflösungserscheinungen innerhalb der spanischen Ultrarechten konkretisieren sich. Wie die Onlinezeitung eldiario.es am Freitag berichtete, will sich die neugegründete Formation »Tú Patria« (»Du/deine Heimat«) am kommenden Montag in einem Madrider Hotel der Öffentlichkeit präsentieren. Bei ihren Unterstützern handelt es sich vornehmlich um ehemalige Mitglieder der faschistischen Partei Vox, die mit deren »antidemokratischem« und »autoritärem« Kurs unzufrieden seien, wie eldiario.es unter Berufung auf interne Quellen erfahren haben will. Mit »Tú Patria« wollten diese nun eine »moderate Rechte« aufbauen, die »nichts mit dem Extremismus von Vox am Hut hat«.

Dabei ist bisher recht wenig über die neue Partei bekannt. Erst im kommenden Jahr soll auf einem Parteitag ein Programm beschlossen sowie eine Struktur definiert werden. Bis dahin wird »Tú Patria« von Carmen Gomis, der ehemaligen Vorsitzenden von Vox in der Provinz Alicante, geführt. Gomis hatte Vox b...