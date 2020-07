Beuth weicht aus

Die Affäre um neonazistische Drohmails an Politikerinnen und andere Personen des öffentlichen Lebens hat ein viel größeres Ausmaß als bisher bekannt – die Liste der Empfänger ist lang; die Mails gingen an Personen in der gesamten BRD. Wie der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag vor dem Innenausschuss des Landtags in Wiesbaden erklärte, hätten die Ermittler des hessischen Landeskriminalamts (LKA) Informationen über 69 Drohschreiben, die mit dem Kürzel »NSU 2.0« versendet wurden. Diese richteten sich an 27 Personen und Institutionen in insgesamt acht Bundesländern.

Von den 27 Betroffenen wohnten neun Personen in Hessen. Von diesen neun Personen aus dem Land würden fünf durch das Gefährdungsmanagement des LKA individuell betreut. Bei den vier anderen Personen handele es sich um Mitarbeiter hessischer Justiz- und Sicherheitsbehörden. Verschickt wurden die Schreiben nach Beuths Angaben fast immer von einer gleichlautenden Absenderadresse. Übe...