Prämie Lavendelstrauch

Was wurde nicht geklatscht, landauf, landab. Vollmundig versprachen die Klatschenden den Pflegekräften, man würde nach der Coronakrise an sie denken, sie prämieren, denn sie seien ja systemrelevant.

Die Kräfte in der Pflege hingegen sagten, eine Prämie würde nicht reichen, notwendig sei eine Aufwertung des Berufs. Da kam die rheinland-pfälzische Landesregierung kürzlich in ihrer unendlichen Großzügigkeit auf eine grandiose Idee, um sich beim Pflegepersonal zu bedanken. Ein bisschen Flora, dazu gleich.

Von einer Berufsaufwertung ist längst nicht mehr die Rede, und von einer Prämie für die arbeitenden Menschen in den Krankenhäusern auch nicht. So schnell kann es gehen. Eine Kehrtwende in der Gesundheits- und Pflegepolitik hierzulande ist gleichfalls nicht in Sicht. Publik Relations, ja, dass können politisch Verantwortliche gut – für die Kameras bei Krankenhausauftritten posieren. Dabei hatte zu Beginn der Pandemie das hiesige Gesundheitssystem noch nicht e...