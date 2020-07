Ein langer Abschied

Da schreibt einer: »Es war die schönste Jahreszeit auf Island, der Winter war gegangen, und silbriges Wasser strömte aus den Bergen übers schwarze Gestein meerwärts, Sonne und Mond erhellten die Insel, die ich in einer Nacht quer durchfuhr, manchmal stieg ich aus, lehnte mich an den Wagen und tat minutenlang nichts als in die pergamentene Landschaft zu sehen und dem unaufhörlichen Flüstern der vom Schmelzwasser bewegten Kiesel zu lauschen.« Kann man Schönes schöner beschreiben? Das Buch, in dem sich die kleine Kostbarkeit findet, fühlt sich sonst für Poesie nicht zuständig, ein »Jahrebuch«, wie es im Untertitel heißt. Erzählt wird nicht tageweise, erzählt werden die Jahre seit Öffnung der Mauer, in denen unterm Strich dem Autor etwas widerfuhr, was er vom Ende her, der Gegenwart, als Buchtitel wählte: »Wie ich meine Zeitung verlor«.

Es handelt sich um die Süddeutsche. Der Autor, Birk Meinhardt, hat sie nicht in der Bahn oder in einem Café liegengelassen. ...