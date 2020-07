Neue Aggression

Die Kriegsmarine der USA hat am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Wochen eine Militäroperation vor der Küste Venezuelas durchgeführt. Wie das Südkommando der US-Streitkräfte (Southcom) am Donnertag (Ortszeit) mitteilte, war der Lenkraketenzerstörer »USS Pinckney« in ein rund 16 Seemeilen von der Küste entferntes und von Caracas beanspruchtes Gebiet eingedrungen, um die »Freiheit der Schiffahrt« zu demonstrieren.

Die venezolanische Regierung verurteilte die Aktion als »unentschuldbaren Akt der Provokation«, der darauf abziele, die »Souveränität und territoriale Integrität« des Landes in Frage zu stellen. Die US-Militärführung behauptete dagegen, das »Regime« des Präsidenten Nicolás Maduro sei »illegal« und könne keinerlei Ansprüche auf das der Küste vorgelagerte Gebiet geltend machen.

Beobachter wiesen darauf hin, dass nur vier Tage vor dem Zwischenfall US-Präsident Donald Trump dem Land erneut gedroht hatte. In einem Interview des spanischsp...