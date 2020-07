Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Juli 2020, Nr. 166

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schwierige Bedingungen Syrien: Parlamentswahlen am Sonntag. Situation im Land bleibt angespannt Karin Leukefeld Eigentlich waren die syrischen Parlamentswahlen für April 2020 vorgesehen. Wegen der drohenden Gefahr durch die Coronaviruspandemie waren sie zunächst auf Ende Mai und schließlich auf kommenden Sonntag verschoben worden. Westliche Kommentatoren und syrische Oppositionelle bezeichnen seit 2011 jeden Urnengang im Land als Farce, die lediglich der Regierung des syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad einen »demokratischen Anstrich« geben soll, so beispielsweise die dpa in einer Meldung vom 8. Mai. In weiten Teilen Syriens sieht man das anders. Aufgrund der schwierigen ökonomischen Umstände im Land könnten die Wahlen durchaus als unzulänglich angesehen werden, erklärt George Jabbour von der Syrischen Gesellschaft für die Vereinten Nationen im Gespräch mit jW. Unter den gegebenen Umständen habe man aber aktuell nur zwei Möglichkeiten: »Entweder man führt die Wahlen durch oder man sagt sie ab. Ich finde es richtig, die Wahlen durchzuführen.« Die Situation sei ni...

Artikel-Länge: 3963 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen