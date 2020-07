Omas Pyrotipp

Fananwalts Oma war eine weise Frau und gab ihm Tipps, als er noch nicht für Fanrechte kämpfte: Mach’ aus einer noch so bescheidenen Situation das Beste. Jede missliche Lage hat auch etwas Gutes.

Zuletzt mussten die Fans Gruselspiele über sich ergehen lassen. Wenn überhaupt, konnten sie das Treiben auf dem grünen Rasen nur per TV verfolgen. Es steht zu befürchten, dass dies auch noch einige Zeit so bleibt. Das war auch der Grund, warum man keine einzige Fackel, keinen Nebeltopf oder Blinker in der Kurve sah. Jeder weiß, dass derartiges Konsequenzen hat, es bleibt aber ein stetes Streitthema zwischen Fans und dem Deutschen Fußballbund (DFB). Der hatte vor einigen Jahren von jetzt auf sofort sämtliche »Pyrogespr...