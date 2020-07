Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Erbe des Zarismus Denkmalstreit in Russland: Starke Proteste gegen Verklärung des Genozids an kaukasischen Völkern Reinhard Lauterbach Denkmäler sollen normalerweise diejenigen überdauern, die sie aufgestellt haben. Sonst bräuchte man sie nicht. Das Bronzerelief mit dem Schema einer fünfeckigen Befestigungsanlage, das am 30. Juni im Stadtteil Adler der südrussischen Urlaubsmetropole Sotschi an der Schwarzmeerküste aufgestellt wurde, war hingegen kurzlebig. Anfang des Monats ließ es die Stadtverwaltung wieder entfernen. Denn das Denkmal hatte zu heftigen Protesten der autochthonen Bevölkerung geführt. Das Relief war auf Initiative der Russländischen Militärhistorischen Gesellschaft, der Geistlichkeit der Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit sowie des Stadthistorischen Museums installiert worden und sollte an die »Festung des Heiligen Geistes« erinnern, die Mitte der 1830er Jahre von russischen Soldaten an der Mündung des Flusses Msymta ins Schwarze Meer angelegt worden war – im Zuge des mehrere Jahrzehnte dauernden Krieges, den das Zarenreich gegen die Bergvölker des Kaukasus führte. La...

Artikel-Länge: 3169 Zeichen

