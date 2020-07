Alles muss weg

Am Dienstag entschied das Berliner Landgericht in Sachen St.-Hedwigs-Kathedrale und Berliner Erzbistum: Die Klage gegen den Umbau des Innenraums wurde abgewiesen, die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. Geklagt hatten die Erben der Künstler, die den Innenraum der kriegszerstörten Kirche neu gestaltet hatten. Der Vorsitzende Richter Claas Schaber skizzierte schon in seinen ersten Bemerkungen zu Beginn der Verhandlung eine Argumentation, die auch das Urteil prägte: Es gehe um das Spannungsverhältnis zwischen Eigentümer und Künstlern, wobei die Rechte des Eigentümers nicht zu sehr eingeschränkt werden dürfen.

Bei einem ersten Verfahren im Januar 2019 wurde noch argumentiert, dass es sich bei der Gestaltung des Innenraums um wertvolles Kulturgut handele, dessen Erhalt im gesellschaftlichen Interesse liege. Jetzt ging es nur noch um die Rechte des Eigentümers. Künstler könnten...