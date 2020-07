Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gehackte Auszählung Kopf-an-Kopf-Rennen bei Parlamentswahl in Nordmazedonien. Angriff auf Internetseite der Wahlbehörde Roland Zschächner Und dann ging plötzlich nichts mehr: Als am Mittwoch die jüngsten Zahlen zur Wahlbeteiligung auf der Website der nordmazedonischen Wahlkommission veröffentlicht werden sollten, blieb die Seite leer. Der Grund war ein Hackerangriff, wie die Behörde mitteilte. Doch Ergebnisse der Parlamentswahl gab es trotzdem: Gewonnen hat das von der sozialdemokratischen SDSM geführte Bündnis »Wir können es«, das mit 46 Abgeordneten im 123 Sitze umfassenden Parlament vertreten sein wird, wie die Nachrichtenagentur MIA meldete. Auf dem zweiten Platz folgt mit nur knapp einem Prozentpunkt Abstand die rechtsnationalistische VMRO-DPMNE, die 44 Vertreter nach Skopje entsenden wird. Von den insgesamt 15 Listen, die angetreten waren, zogen vier weitere in den Sobranie: drei Parteien der albanischen Minderheit und Levica (Linke), die zukünftig zwei Abgeordnete stellt. SDSM-Chef Zoran Zaev erklärte sich noch in der Nacht zum Donnerstag vor seinen Anhängern zum Sieger. Er war bis J...

