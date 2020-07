Zum Inhalt dieser Ausgabe | Neokolonialismus reloaded? EU und Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten verhandeln Assoziierung neu. Größere Unabhängigkeit für den Süden verheißt das nicht Arndt Hopfmann Der Gründung des EU-Vorläufers EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) 1957 folgte nur drei Jahre später das »Afrikanische Jahr«, in dem 17 europäische Kolonien in Afrika ihre staatliche Unabhängigkeit erkämpften. Besonders die ehemalige Kolonialgroßmacht Frankreich drängte nun darauf, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der EWG zu den ehemaligen Kolonien auf die Tagesordnung zu setzen: Damit wurde eine Reihe von sogenannten Assoziierungsabkommen zwischen der Staatengemeinschaft und jenen 79 Ländern eingeleitet, die sich ab 1975 – zwei Jahre nach dem EG-Beitritt Großbritanniens – »Gruppe afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten« (AKP-Staaten) nannten und seit vergangenem April »Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten« (OAKPS) heißen. Die Abkommen spiegelten im Kern die fortdauernde wirtschaftliche Abhängigkeit der ehemaligen Kolonien von ihren früheren Metropolen wider. Mit dem Ende des Kalten Krieges – als...

Artikel-Länge: 5618 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 41,80 Euro/Monat Soli: 52,80 €, ermäßigt: 29,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 19,80 Euro/Monat Soli: 25,80 €, ermäßigt: 12,80 € Bestellen