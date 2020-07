Christian, Junge

»Sag ihr auch, ich lieb sie immer noch« begann der Refrain des Titels, den Holger Biege 1979 für seinen Bruder Gerd Christian komponierte. In einer Wertungssendung des MDR wurde »Sag ihr auch« im Februar zum beliebtesten Liebeslied nach Ute Freudenbergs »Jugendliebe« gewählt. Es gibt Coverversionen von Frank Schöbel, den Kastelruther Spatzen, Bernhard Brink, Kammersänger Heiko Reissig und anderen. Für Gerd Christian, der morgen 70 wird, stand das Lied am Beginn seiner Solokarriere, nachdem er zunächst in Fritzens Dampferband unter anderem mit Nina Hagen und Achim Mentzel aufgetreten war. Bis heute gehört der gebürtige Greifswalder mit eigenen und gecoverten Titeln zu den beliebten Unterhaltern. Er hat 15 Alben herausgebracht, eines davon in Plattdüütsch.

Am Sonntag vor 85 Jahren in der Prenzlauer Allee in Berlin geboren, erlebte Winfried...