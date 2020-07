Menschlichkeit siegt

Kein Land der Welt war auf die Coronapandemie vorbereitet. Nahezu überall fehlte es dem Gesundheitspersonal an ausreichend medizinischem Material und Schutzanzügen, was teilweise zu Protesten des Gesundheitspersonals führte. Auch in Venezuela, einem Land, das unter den Folgen der einseitigen Strafmaßnahmen sowohl durch die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union leidet. Zwar verfügt Caracas über ein Auslandsvermögen von 117 Milliarden US-Dollar. Doch obwohl die Gelder gerade jetzt dringender denn je für den Kauf von Medikamenten und anderen Materialien benötigt werden, werden sie wegen der Sanktionen blockiert.

In der Folge fehlt es den öffentlichen Krankenhäuser oft am Nötigsten, um Covid-19-Patienten adäquat behandeln zu können. Doch die Arbeiter im venezolanischen Gesundheitssystem reagieren mit viel Engagement und Kreativität. So im Mutter-Kind-Krankenhaus »Samuel Darío Maldonado« in der westvenezolanischen Stadt Barinas. Dort haben die Kra...