In Abhängigkeitsfalle

Bei der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt hat die BRD in den vergangenen zwei Jahrzehnten aufgeholt. Während im Jahr 2000 noch fast ein Drittel der weiblichen Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren hierzulande vom Einkommen des Ehemannes finanziell abhängig war, betraf dies 2019 »nur« noch knapp jede fünfte Frau. Das geht aus einer ersten Auswertung von Zahlen aus dem sogenannten Mikrozensus hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag veröffentlicht hat. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung Europas. Einbezogen werden regelmäßig ein Prozent aller deutschen Haushalte.

Demnach bestritten vor 20 Jahren nur 52 Prozent der Frauen, aber 74 Prozent der ...