Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. Juli 2020, Nr. 160

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Ich habe eine ziemliche Wut im Bauch« Über das Schreiben in der Möglichkeitsform, Aufbrüche und Utopien, politische Arbeit im Roman und in der KP, kleine Schritte und die Hoffnung der Vernunft. Ein Gespräch mit Uwe Timm Detlef Grumbach Ende März habe ich in dieser Zeitung zu Ihrem 80. Geburtstag geschrieben: »Da findet sich einer mit all den gesellschaftspolitischen Niederlagen, der Verknöcherung der ›Bewegung‹, der Missachtung des ›subjektiven Faktors‹ nicht ab, arrangiert sich nicht mit den Verhältnissen.« Hadern Sie manchmal mit der Entwicklung, wenn der Gegner stärker wird und Sie werden schwächer? Nein. Ich sehe, auf lange Sicht, dass es in vielen Bereichen, für die ich mich engagiert habe, für die ich gekämpft habe, für die ich auch geschrieben habe – denn der politische Ansatz ist bei mir ja mit Literatur verbunden –, einen Progress gibt. Ich sehe beispielsweise, dass wir von der linken, emanzipativen Seite im Kampf um die hegemoniale Vorherrschaft, um Gramsci zu zitieren, etwas erreicht haben. Nehmen wir die Frauenbewegung: Es ist doch mit Händen zu greifen, dass es da eine Emanzipat...

Artikel-Länge: 17868 Zeichen

