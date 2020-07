Vergangenen Monat erschien Christian Hannigs Reisebericht »Allein durch die Atacama. Eine Wüste bricht ihr Schweigen.« Wir veröffentlichen daraus einen leicht bearbeiteten Auszug und danken dem Verleger Helmut Donat für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Über die Atacama in Chile, bisher in der Literatur eher eine Terra incognita, gibt es nunmehr ein Buch der ganz besonderen Art. Der Autor, der die Wüste mit einem simplen Fahrrad durchquerte und seine Fußspuren im Sand auslegte, hebt nicht auf die physische Leistung ab. Er führt den Leser zu den ältesten Mumien der Menschheit, zu Geoglyphen einer erloschenen Kultur, zu Wüsten-KZ und Hinrichtungsstätten aus der Pinochet-Ära. Ein Buch, in dem die trockenste Wüste der Erde ihr Schweigen bricht und den Leser hinter Horizonte aus Sand und Salz lockt, ihn dabei immer wieder stumm innehalten lässt, weil ihn die Sprache der Wüste selbst schweigend macht. (Helmut Donat)

Chile! Die Anden, Patagonien, Feuerland, fern...