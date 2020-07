Kampf um die Zukunft

Ein Jahr nach Regierungsantritt am 7. Juli 2019 sieht sich Griechenlands rechter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit Massenprotesten gegen seine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik konfrontiert. Im Zentrum der Hauptstadt Athen kam es in den vergangenen Tagen zu schweren Zusammenstößen zwischen bewaffneten Spezialeinheiten der Polizei (MAT) und Tausenden meist jungen Demonstranten. Diese sehen sich von Europas Kürzungspolitik des vergangenen Jahrzehnts um ihre Zukunft gebracht. In der Kritik steht der Regierungschef auch wegen seiner gnadenlosen Migrationspolitik. Die Demonstranten sehen Mitsotakis als »Erfüllungsgehilfen« der Europäischen Union, der Schutzbedürftigen aus Kriegsgebieten unter Bruch griechischer und internationaler Gesetze das Recht auf Asyl verweigere.

In einer »familiären« Allianz mit seinem Neffen Konstantinos Bakogiannis, dem Bürgermeister von Athen und Sohn seiner Schwester Dora, der früheren Außenministerin, versuchte der...